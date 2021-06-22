Сьогодні відбулася телефонна розмова президента України з федеральним канцлером Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, співрозмовники наголосили на особливості сьогоднішньої дати – Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

Зеленський і Меркель відзначили важливість історичної відповідальності за злочини нацизму на території нашої держави та збереження пам’яті про людські жертви.

"Наша розмова відбувається в особливу дату. Світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися", – зазначив президент України.

Зеленський підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті ""Кримської платформи" та заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності нашої країни.

Зі свого боку федеральний канцлер запросила Зеленського здійснити найближчим часом візит до Берліна для обговорення низки питань двосторонніх відносин України та Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

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Автор: Тамара Отовська