Наразі розслідування триває.

Російським пропагандистам Дмитру Кисельову та Ользі Скабєєвій повідомили про підозру через заклики до збройної агресії проти України.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, громадянам РФ повідомлено про підозру у вчиненні закликів до порушення територіальної цілісності України за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України).

Зазначається, що заради виправдання в очах громадян РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності, керівництвом країни-агресора залучено широке коло медійних осіб, публічних діячів та відомих особистостей.

За даними слідства, пропагандисти Кисельов та Скабєєва у прямих ефірах телевізійних передач неодноразово виправдовували дії військово-політичного керівництва держави-агресора та закликали до захоплення збройними силами РФ територій суверенної України.

"Наразі розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які посягають на суверенітет і територіальну цілісність України, вчиняють воєнні та інші злочини, пов’язані з російською агресією, оголошення їх в міжнародний розшук та накладення арешту на активи, де б вони не знаходились", - наголосили в ОГПУ.

Уточнюється, що за вчинення цього злочину Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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