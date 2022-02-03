Міжнародна спільнота непокоїться, що Росія залучить зосереджені навколо України війська для нового вторгнення.

Ватажок незаконного збройного угрупування "ДНР" Денис Пушилін в прямому ефірі кремлівського ТБ відмовився відповідати на запитання російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Пушилін вийшов у пряме включення зі студією Росія-1, де гості обговорювали "українську загрозу" окупованому Донбасу й Росії, заперечуючи факт зосередження військ РФ навколо України.

Скабєєва поцікавилася у бойовика, що він думає про атаку "українських геїв" на "ДНР", той назвав запитання "дичиною".

Скабєєва: Чули чи ні? Українські геї збираються на війну. Ваші дії?

Пушилін: Можна я не буду коментувати цю дичину, будь ласка?

У відповідь пропагандистка засміялася.

"Добре, тримайтеся. Дякуємо", – сказала Скабєєва.

З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль залучить армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв’язку з новою загрозою російської агресії у Східній Європі США, Британія та ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом запровадження жорстких санкцій.

США та низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від імовірного нового наступу Росії.

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