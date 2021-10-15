Стратегія біобезпеки та біологічного захисту дозволить "унормувати питання" щодо протидії COVID-19.

Рада національної безпеки та оборони України затвердила Стратегію біобезпеки та біологічного захисту, а також Стратегію інформаційної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

За його словами, ця стратегія дозволить "унормувати всі питання" щодо протидії COVID-19, щоб "усі органи відпрацьовували відповідно до тих викликів, які ми сьогодні маємо".

Крім того, він зазначив, що стосовно Стратегії інформаційної безпеки серед членів РНБО відбулися "палкі дискусії".

Читайте такожРНБО затвердила перший План оборони в історії сучасної України"Ми перебуваємо у складному стані, який стосується агресії Російської Федерації. Вона є не лише на фронті, а й на інформаційному фронті", - зазначив він.

Данілов підкреслив, що, зокрема, Росія використовує ЗМІ для впливу на українців та Україну.

Як раніше повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки та оборони України застосувала санкції до понад 200 осіб, які брали участь в організації виборів до Держдуми РФ на території окупованих Криму та Донбасу.

Данілов уточнив, що сьогодні санкції були застосовані до 237 осіб.

Автор: Антоніна Доломанжи