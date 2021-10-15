17 вересня РНБО запровадила санкції проти 53 членів тервиборчкомів та 33 кандидатів у Держдуму.

Рада національної безпеки та оборони України застосувала санкції до 237 осіб, які брали участь в організації виборів до Держдуми РФ на території окупованих Криму та Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Персональні економічні санкції та інші обмежувальні заходи (застосовано - УНІАН)... щодо людей, які забезпечували роботу по виборах на території Криму, на території Донецької та Луганської області…", - зазначив він.

Данілов уточнив, що сьогодні санкції були застосовані до 237 осіб.

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У 2021 році Росія вперше організувала електронне голосування, а також підвезення до дільниць для жителів окупованих районів Донбасу. Також голосування знову відбулося в окупованому Криму.

17 вересня РНБО запровадила санкції проти організаторів виборів до Державної думи РФ на українських окупованих територіях.

Тоді санкції застосували до 53 членів тервиборчкомів та 33 кандидатів у Держдуму.

Про невизнання російських виборів вже заявили в Європейському Союзі.

21 вересня у Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що результати виборів до Державної Думи Російської Федерації у Криму не мають для них юридичної сили.

Автор: Антоніна Доломанжи