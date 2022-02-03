Сполучені штати Америки надали Україні 85 тонн боєприпасів для гранатометів.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
"У Борисполі приземлилась сьома "пташка". Цього разу – 85 тонн боєприпасів для гранатометів", – написав він.
"І це чудова новина, але головне – це ще не кінець! Далі буде", – зазначив Резніков.
Читайте такожСША оголосили про виділення Україні військової допомогиНагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував, що Україна отримає ще більше зброї від міжнародних партнерів.
У другій декаді січня США виділили додатково $200 млн на військову допомогу Україні.
З 22 січня в Україну вже прибули шість літаків з військовою допомогою, яка включає летальну зброю та боєприпаси.