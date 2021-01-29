Голова Верховної Ради наголошує, що вакцину в першу чергу мають отримати ті, хто безпосередньо стикається з коронавірусом і має більші ризики.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, чи купуватиме собі вакцину від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо ухваленого сьогодні закону щодо держреєстрації вакцини від COVID-19 він наголосив, що в першу чергу, вакцину мають отримувати не високопосадовці, а "ті, хто її дійсно потребує: військові, медики, поліція, Нацгвардія".

"Ті, хто безпосередньо стикається з коронавірусом набагато більше, ніж чиновники. І інші верстви населення, наприклад, більш літні люди", - додав він.

"Якщо ти собі можеш дозволити, я вважаю, що я собі можу дозволити, дійсно, я куплю цю вакцину. Але для мене сьогодні це питання не стоїть так гостро, тому що я перехворів на коронавірус, і деякий час, на щастя, є антитіла", - сказав Разумков.

У той же час, він не відповів на уточнення, вакцині виробництва якої країни він довіряє більше.

"Я довіряю тим вакцинам, які будуть перевірені, і буде доведена їхня ефективність", - додав голова парламенту.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Тетяна Поляковська