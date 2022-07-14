Порушення та злочини, скоєні російськими військами та їхнім політичним керівництвом, не можуть лишитись безкарними.

У зв'язку з ракетним ударом по Вінниці, який спричинив значні людські жертви, Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель та європейський комісар із кризового регулювання Янеш Ленарчич виступили із заявою: за ці звірства винні будуть притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Європейський Союз якнайбільш суворо засуджує невибіркові обстріли цивільних об’єктів – лікарень, медзакладів, шкіл і сховищ, які продовжуються. Звірство у Вінниці – це останній із низки жорстоких нападів на цивільне населення і цивільну інфраструктуру", – ідеться в заяві.

За словами єврочиновників, "збройні сили Росії та афілійовані з ними угруповання лишають за собою кривавий слід по всій Україні".

"Уже вбито тисячі цивільних. Ця варварська поведінка Росії, яка повністю зневажає міжнародне гуманітарне право, має негайно припинитися", – наголошують Боррель і Ленарчич.

Вони додають, що порушення та злочини, скоєні російськими військами та їхнім політичним керівництвом, не можуть лишитись безкарними.

"Усі відповідальні за ці звірства будуть притягнуті до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права. ЄС підтримує всі зусилля щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права", – додали єврочиновники.

Нагадаємо, 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

За останніми даними, загинули 22 особи (з них троє дітей), а близько 115 потерпілих звернулися по допомогу до медичних закладів, із них госпіталізовано 52 осіб (34 - у тяжкому стані включно із трьома дітьми). Правоохоронці отримали 42 заяви про безвісти зниклих людей.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

На 15 липня у Вінниці та області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару.

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