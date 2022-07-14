Лише шістьох загиблих із 22-х вдалося ідентифікувати. Троє із 34-х важкопоранених - це діти.

П'ятеро людей із 34 важкопоранених внаслідок російських ракетних ударів по Вінниці перебувають у критичному стані.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на брифінгу з Вінниці.

Він нагадав, що госпіталізовано 52 поранених в результаті ворожих ударів по місту.

"34 з них важкі, 5 осіб перебувають у критичному стані. Із цих 34 осіб є троє діток також. Характер уражень - опіки, травмування, вибухо-мінні травми", - сказав міністр.

За словами Монастирського, усі поранені перебувають у лікарнях Вінниці, де наразі достатньо персоналу, крові та обладнання для надання необхідної допомоги.

Міністр уточнив, що правоохоронці отримали 42 заяви про безвісти зниклих людей.

Вінниця - кількість загиблих зросла

Тим часом у Національній поліції України повідомили, що станом на 17:00 у Вінниці виявили тіла 22 загиблих.

Зазначається, що лише шістьох із них наразі вдалося ідентифікувати.

"Для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тож слідчі просять прямих родичів (рідні батьки та діти) зниклих безвісти вийти на зв'язок та здати біологічні зразки", - йдеться в повідомленні.

Наразі в списку зниклих безвісти залишаються 39 людей.

"Двох розшукуваних осіб поліцейські знайшли серед поранених. На жаль, одного розшукуваного виявили серед загиблих", - розповіли в Нацполіції.

Ушкоджень різних ступенів тяжкості зазнали близько сотні людей.

Внаслідок ракетних ударів по Вінниці пошкоджено більше 50 будівель різного призначення та понад 40 автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, зранку 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

За останніми даними, загинули 22 особи (з них троє дітей), а близько 115 потерпілих звернулися по допомогу до медичних закладів, із них госпіталізовано 52 (34 - у тяжкому стані) включно із трьома дітьми. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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