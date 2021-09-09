Також планується розглянути звіт Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки "Укрзалізниці".

Сьогодні Верховна Рада України розгляне законопроект про лікарські засоби.

Також, відповідно до порядку денного роботи парламенту, планується розглянути звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників.

Також в порядку денному законопроекти про альтернативні види палива, щодо розвитку виробництва біометану, про зміни до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду.

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Крім того, депутати розглядатимуть законопроекти щодо удосконалення пенсійного законодавства, щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів.

Також передбачено розгляд законопроекту про правила відбування адміністративного арешту.

Водночас сьогодні порядку денному - питання про визначення представників Верховної Ради до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Лікарські засоби в Україні

У серпні президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 30 липня "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою".

З-поміж іншого, задля захисту українців від шкідливого впливу самолікування передбачається встановлення до 1 січня 2024 року мораторію на рекламу в ЗМІ лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації. Також має бути посилено контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів; та проведено реформи в сфері обігу лікарських засобів.

Раніше Зеленський підписав закон про заборону продажу лікарських засобів дітям до 14 років, який Верховна Рада ухвалила 15 липня. Йдеться, в тому числі й про продаж через інтернет, а також доставку ліків. Цей документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, які продаються в аптечних закладах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам.

Автор: Надя Пришляк