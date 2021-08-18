Також має бути посилено контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 30 липня "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою".

Про це йдеться в указі глави держави №369/2021, підписаному в середу, 18 серпня. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відповідно до рішення Ради нацбезпеки України, уряд має до 1 грудня 2021 року розробити й затвердити "Стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року". Він має визначити чіткі механізми для забезпечення рівного доступу українців до своєчасної, безпечної і якісної екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, а також реабілітації в сфері охорони здоров'я.

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Цей план передбачає введення з 1 січня 2022 року індикаторів якості надання первинної медичної допомоги; започаткування ефективної системи моніторингу надання медичних послуг; посилення кримінальної відповідальності за підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я; розвиток вітчизняного виробництва вакцин та інших імунобіологічних препаратів для профілактики найпоширеніших інфекційних хвороб; поетапне включення до тарифів на медичні послуги вартості ліків, медичних виробів та витратних матеріалів, які є необхідними для надання медичних послуг та ін.

Окрім цього, задля захисту українців від шкідливого впливу самолікування передбачається встановлення до 1 січня 2024 року мораторію на рекламу в ЗМІ лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

Також має бути посилено контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів; та проведено реформи в сфері обігу лікарських засобів.

Окрім цього, мають бути створені передумови для запровадження добровільного медичного страхування. Зокрема пропонується надавати податкові пільги для роботодавців і фізичних осіб у разі укладення ними відповідних договорів страхування.

Має бути збільшена мережа закладів, які надають реабілітаційну допомогу громадянам після травм чи захворювань.

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Автор: Олександр Топчій