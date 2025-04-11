На думку голови Верховної Ради, питання зменшення кількості нардепів постане в українському суспільстві.

Кількість народних депутатів повинна бути зменшена, оскільки в Україні поменшало населення, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

Стефанчук нагадав, що ще у серпні 2019 році президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт про зміни до Конституції України, який передбачав скорочення народних депутатів до 300.

"На превеликий жаль, попередній Конституційний Суд дав негативний висновок на цей законопроєкт, чим заблокував його розгляд у Верховній Раді", - зазначив очільник представницького органу.

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Проте, наголосив він, "питання зменшення кількості народних депутатів стане в українському суспільстві".

"І не тому, що хтось когось любить, хтось когось не любить, а тому що об’єктивно зменшилася кількість осіб в Україні, які будуть представлені в єдиному законодавчому органі. Коли було 52 мільйони – це одна розмова. Коли сьогодні людей набагато менше, безперечно, питання представництва у суспільстві повинно бути переглянуте", - пояснив Стефанчук.

Він додав, що "300 – це якраз та цифра, про яку ми можемо говорити, і це та цифра, яка повинна стати розрахунковою для всіх подальших процесів".

Наразі конституційний склад Верховної Ради України становить 450 народних депутатів. За інформацією Офіційного порталу Верховної Ради України станом на 1 квітня 2025 року у парламенті працювало 400 обранців.

Зменшення кількості населення в Україні: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, ймовірно, українські підлітки, які виїхали за кордон, уже не повернуться. На думку доктора філософських наук, професора, проректора Європейського університету Сергія Ягодзінського, молоді люди 15-17 років легко адаптуються до іншого життя, тож є мало шансів, що вони повернуться в Україну. Водночас, заявив він, держава повинна зробити все можливе, щоб зберегти демографію.

Також нещодавно у МОН попереджали про "демографічну прірву" в Україні у зв’язку з тим, що дошкільнят з кожним роком меншає. В Україні зараз 881 тисяча дітей віком від 1 до 6 років, а у 2027-му дітей цього віку поменшає до 570 тис. Причому дитсадки станом на сьогодні вже недозаповнені, повідомила заступниця міністра освіти та науки Анастасія Коновалова.

В Інституті демографії та проблем якості життя спрогнозували, що демографічна криза в Україні посилиться після закінчення війни та відкриття кордонів, якщо держава не придумає, як не допустити виїзду сотень тисяч чи навіть мільйонів чоловіків до своїх дружин, які вже перебувають в Європі. "Кожне наступне покоління зменшується трохи менше, але [все одно] є меншим, ніж попереднє. А зараз через війну багато дітей, які мали народитися, вже ніколи не побачать світ", – зазначила директорка Інституту Елла Лібанова.

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