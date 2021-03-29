Довибори в Раду минули 28 березня / фото REUTERS
Стронгмен Василь Вірастюк від "Слуги народу", за попередніми даними, лідирує на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 на Івано-Франківщині.
Читайте такожУ Раду на довиборах на Донбасі проходити організатор "референдуму" й власник паспорта РФ - журналіст (відео)Після опрацювання 29,91% протоколів у Вірастюка 33,86% голосів. Про це свідчать оприлюднені на сайті ЦВК дані.
На другому місці опинився кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, який отримав 28,21% голосів виборців.
Третю сходинку посідає Олександр Шевченко від "За майбутнє", у нього 27,31%.
Проміжні вибори у 87-му окрузі: що відомо
- 17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зиновія Андрійовича. Він входив до фракції "Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області.
- На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року, Андрійович був обраний на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.
- Вибори у 87 окрузі відбулися 28 березня. У цьому окрузі від партії "За майбутнє" балотувався Олександр Шевченко, від партії "Свобода" – екс-заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський.
- 11 лютого з'їзд партії "СН" висунув Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі № 87, а 23 лютого ЦВК офіційно зареєструвала Василя Вірастюка від Партії "Слуга народу" кандидатом у нардепи.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram