За даними екзит-полу групи "Рейтинг", лідирував Олександр Шевченко.

Стронгмен Василь Вірастюк від "Слуги народу", за попередніми даними, лідирує на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

Читайте такожУ Раду на довиборах на Донбасі проходити організатор "референдуму" й власник паспорта РФ - журналіст (відео)Після опрацювання 29,91% протоколів у Вірастюка 33,86% голосів. Про це свідчать оприлюднені на сайті ЦВК дані.

На другому місці опинився кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, який отримав 28,21% голосів виборців.

Третю сходинку посідає Олександр Шевченко від "За майбутнє", у нього 27,31%.

Проміжні вибори у 87-му окрузі: що відомо

17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зиновія Андрійовича. Він входив до фракції "Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області.

На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року, Андрійович був обраний на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

Вибори у 87 окрузі відбулися 28 березня. У цьому окрузі від партії "За майбутнє" балотувався Олександр Шевченко, від партії "Свобода" – екс-заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський.

11 лютого з'їзд партії "СН" висунув Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі № 87, а 23 лютого ЦВК офіційно зареєструвала Василя Вірастюка від Партії "Слуга народу" кандидатом у нардепи.

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Автор: Ольга Робейко