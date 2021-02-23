Сьогодні було зареєстровано ще 9 кандидатів у народні депутати в округах №50 та №87.

Центральна виборча комісія зареєструвала Василя Вірастюка від партії "Слуга народу" кандидатом у народні депутати на проміжних парламентських виборах до Верховної Ради в окрузі №87 (Івано-Франківська область).

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Як передає кореспондент УНІАН, крім Вірастюка, кандидатами в цьому окрузі також зареєстровано Юрія Голінея від партії "Всеукраїнське об’єднання "Платформа громад" та Йосипа Резеша від "КМКС" Партії угорців України.

У виборчому окрузі №50 (Донецька область) кандидатами зареєстрували Іштвана Добшу ("КМКС" Партії угорців України), Людмилу Дорошенко ("Майбутнє країни"), а також Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка як самовисуванців.

Проміжні вибори у 87-му окрузі: що відомо

17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зиновія Андрійовича. Він входив до фракції "Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області.

На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року, Андрійович був обраний на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

11 лютого з’їзд партії "СН" висунув Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі №87.

Вибори в окрузі відбудуться 28 березня. У цьому окрузі від партії "Європейська солідарність" балотуватиметься волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька), яку звинувачували в погрозах на адресу президента Зеленського. Також у 87-му окрузі від партії "За майбутнє" балотуватиметься Олександр Шевченко, від партії "Свобода" – екс-заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський.

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Автор: Антоніна Доломанжи