Повторні вибори до міської ради Броварів ілюструють загальну тенденцію щодо України - "Слуги народу" стрімко втрачають довіру виборців. При цьому зростають рейтинги політсил, які об'єднують людей з позитивною історією успіху в громадах, - партії "За майбутнє" і команд міських голів.

Про це написав політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов на своїй сторінці в Facebook.

"Нікуди не пішла криза "Слуги народу", вони продовжують втрачати підтримку. У Броварах "слуги" за три місяці втратили третину від того, що мали, з'їхавши з 12,4% у жовтні до 7,91% у січні. Зберігають підтримку політичні проекти з місцевою пропискою, які об'єднують людей з позитивною історією успіху і доробком реальних справ. Партія чинного міського голови "Команда Ігоря Сапожка" наростила в порівнянні з жовтнем більше 10% підтримки. Цікаво, що "КІС" йшов на вибори фактично в коаліції з партією "УДАР" київського мера Віталія Кличка, яка також за три місяці змогла отримати на 3,46% більше голосів (5,36% в січні і 1,9% в жовтні). У порівнянні з жовтневими 7,9% поліпшила результат "За майбутнє": ця політсила в січні отримала 9,3%. Хороший результат для нової партії, яка заявила про себе лише в травні 2020 року. Про передумови цього вже писав восени. Результат у Броварах показує: партія виявилася цілком "комфортною" для регіональних еліт: місцевих підприємців, політиків і лідерів думок. Тому вона і зуміла восени набрати по Україні 11% всіх мандатів, друге місце за кількістю обраних голів громад, і сформувала більшість у кількох обласних радах. У контексті вже періодично спливаючої теми дострокових виборів в Раду переваги будуть у партій, що мають не тільки розгалужену регіональну структуру, а й мають в арсеналі місцевий "Порядок денний", - написав політолог.

За словами Андрія Золотарьова, тенденція 2020 року зберігається - вибори міського голови виграв чинний мер, а кандидат від" Слуги народу" посів третє місце.

"Повторні вибори до міської ради в Броварах цікаві тим, що в місті-супутнику столиці перевибирали і мера і міськраду, після того, як суд визнав результати виборів 25 жовтня сфальсифікованими. Цього разу все пройшло при непоганій явці 43,02%, поруч у Борисполі - тільки 30,15%. У першому турі перемагає чинний мер Ігор Сапожко з 53,95% підтримки. На другому місці представник "Євросолідарності" - Олег Іваненко. На третьому - Дмитро Ратніков від "Слуги народу". Як бачимо, за результатами, тренди 2020 року залишилися в силі", - зазначив політолог.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН