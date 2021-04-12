За законом, сьогодні, 12 квітня, спливає час для офіційного оголошення переможця.

Сьогодні Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним підсумковий протокол ОВК щодо результатів голосування на довиборах до Верховної Ради на 87-виборчому окрузі.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, цьому рішенню передували десятки скарг кандидата у народні депутати від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, який з різницею в 749 голосів програв висуванцю від "Слуги народу" Василю Вірастюку.

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Раніше суд першої інстанції також оголосив незаконними всі рішення ОВК про визнання недійсним голосування на 5 дільницях. Суди ще тривають.

Попередньо ЦВК із огляду на неоднозначність ситуації, сотні зниклих бюлетенів, вирішив з оголошенням переможця виборів не квапитися та дочекатися рішення судів. Хоча за законом, сьогодні, 12 квітня, спливає час для офіційного оголошення переможця.

Вибори у 87-му окрузі: що відомо

17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зіновія Андрійовича. Він входив до фракції "Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області. На місцевих виборах 25 жовтня Андрійовича обрали на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

Нові вибори у 87-му окрузі відбулися 28 березня.

31 березня у Центрвиборчкомі заявили, що діяльність окружної виборчої комісії заблокована через відсутність кворуму. ЦВК 30 і 31 березня замінювала деяких членів ОВК.

Згодом на двох дільницях округу вибори визнали недійсними.

У Надвірній під час перерахунку голосів недорахувалися сотні бюлетенів на користь Олександра Шевченка.

4 квітня в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) завершили підрахунок голосів. Переможцем з мінімальним відривом визнали Василя Вірастюка. "Вірастюк 31,25% VS Шевченко 29,69%. Розрив менш як 750 голосів. "Клони" Шевченка взяли 499 голосів", - йдеться у повідомленні. При цьому, результати виборів на 5 дільницях скасували. Зникли близько 500 бюлетенів. Згідно з інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка.

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Автор: Олександр Топчій