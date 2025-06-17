Росія, яка заявляє про необхідність встановити мир на Близькому Сході, повинна почати з України, вважає міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Представники світової дипломатії почали реагувати на ракетно-дроновий обстріл Києва в ніч на 17 червня. Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро написав у соцмережі Х, що обстріл став черговим проявом жорстокості режиму російського диктатора Володимира Путіна.

"Убивча атака в Україні з боку режиму Володимира Путіна, чия жорстокість і цинізм не знають меж", - написав він.

Барро також висловив співчуття сім'ям загиблих і підтримав французьких дипломатів, які продовжують роботу в Києві.

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Крім того, глава МЗС Франції прокоментував публічні заяви російських діячів про можливість миру на Близькому сході. На думку французького міністра, росіянам слід продовжити мирне врегулювання з Україною.

"Кремлю, який хотів би встановити мир на Близькому Сході: почніть з України", - написав він.

Як Росія зруйнувала житловий будинок у Києві

Нагадаємо, що в ніч на 17 червня 2025 року Росія завдала масштабного удару по Києву. Застосувала ракети та дрони, завдавши значних пошкоджень цивільній інфраструктурі. Одна з ракет вщент зруйнувала під'їзд житлової багатоповерхівки в Солом'янському районі.

На місці трагедії працюють рятувальники, які розбирають завали. З-під завалом дістали тіла п'ятьох жертв. За оцінками представників київської адміністрації, під завалами можуть бути до 14 осіб.

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