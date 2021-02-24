Колабораційною діяльністю визнаватиметься публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність.

Як передає кореспондент УНІАН, авторами проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність)" (№5144) є народні депутати від "Слуги народу".

На даний час текст відсутній на сайті парламенту.

Що передбачає законопроект про колабораціонізм

Водночас, одна із авторів законопроекту, заступник фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook повідомила, що проектом закону передбачено обмеження доступу колаборантів до обіймання посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, терміном на 15 років.

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Вона зазначає, що, зокрема, колабораційною діяльністю визнаватиметься публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики громадянином України до: підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора; невизнання поширення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями України.

За це передбачається позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років.

Кравчук зазначає, що добровільне обіймання громадянином України посади, не пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора передбачатиме позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Покарання за пропаганду

Депутат також заявляє, що здійснення громадянином України пропаганди у навчальних закладах, а також дії громадян України, спрямовані на впровадження освітніх стандартів держави-агресора каратиметься виправними роботами терміном до 2 років або арештом до 6 місяців, або позбавлення волі терміном до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років.

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Кравчук зазначає, що добровільне обіймання громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади або добровільне обрання до таких органів, а також участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, або публічні заклики до проведення таких незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території каратиметься позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Депутат також повідомляє, що організація та проведення заходів політичного характеру та/або здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, активна участь у таких заходах каратиметься позбавлення волі терміном від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

При цьому добровільне обіймання громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, а також добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ та інших військових формувань України передбачає позбавлення волі терміном від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Кравчук зазначає, що також законопроектом створюються правові умови (шляхом встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) для ліквідації юридичних осіб, уповноважені особи яких співпрацювали з державою-агресором.

Крім того, на таке кримінальне правопорушення поширюється можливість спеціального досудового розслідування (in absentia – за відсутності обвинуваченого).

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Автор: Надя Пришляк