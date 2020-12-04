За словами спікера парламенту, немає проектів постанов, які б передбачали б відставки міністрів, окрім очільника МОЗ.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков виключає розгляд найближчим часом питання щодо відставки прем'єр-міністра, а відповідно і уряду.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів у п’ятницю.

«Я не думаю, що найближчим часом питання щодо прем'єр-міністра буде порушуватися. Таких питань я не бачу», - сказав Разумков.

За його словами, на даний час в парламенті немає проектів постанов, які б передбачали відставку міністрів. При цьому спікер нагадав, що вже давно ведуться розмови з приводу можливої відставки низки міністрів.

«Щодо міністрів, то станом на сьогодні ні постанов Верховної Ради, тому що це може ініціювати парламент, або подання прем'єр-міністра поки що немає», - запевнив Разумков.

При цьому він додав, що є проект постанови, ініційований народними депутатами щодо відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

«Але не знаю, чи вона зможе набрати необхідну кількість голосів… Я гадаю, що сьогодні Міністерство охорони здоров’я без очільника залишати неможливо. бо ті виклики, які сьогодні стоять перед державою, вони більше, ніж серйозні», - підсумував Разумков.

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Автор: Надя Пришляк