Голова Верховної Ради Дмитро Разумков виключає розгляд найближчим часом питання щодо відставки прем'єр-міністра, а відповідно і уряду.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів у п’ятницю.
«Я не думаю, що найближчим часом питання щодо прем'єр-міністра буде порушуватися. Таких питань я не бачу», - сказав Разумков.
За його словами, на даний час в парламенті немає проектів постанов, які б передбачали відставку міністрів. При цьому спікер нагадав, що вже давно ведуться розмови з приводу можливої відставки низки міністрів.
«Щодо міністрів, то станом на сьогодні ні постанов Верховної Ради, тому що це може ініціювати парламент, або подання прем'єр-міністра поки що немає», - запевнив Разумков.
При цьому він додав, що є проект постанови, ініційований народними депутатами щодо відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.
«Але не знаю, чи вона зможе набрати необхідну кількість голосів… Я гадаю, що сьогодні Міністерство охорони здоров’я без очільника залишати неможливо. бо ті виклики, які сьогодні стоять перед державою, вони більше, ніж серйозні», - підсумував Разумков.
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