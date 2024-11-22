Кабмін активно розвиває наявні ветеранські програми та постійно запроваджує нові, зазначив прем'єр-міністр.

До 15 мільйонів гривень пропонується підвищити виплати за загибель цивільних осіб, які на початку повномасштабної війни зі зброєю захищали державу.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні під час засідання уряду. Він зазначив, що КМУ подає до Верховної Ради України законопроєкт, який стосується справедливого підходу до визначення виплат родинам загиблих захисників.

Він також повідомив на засіданні уряду, що КМУ активно розвиває наявні ветеранські програми та постійно запроваджує нові.

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Чиновник зазначив, що наступного року в державному бюджеті закладено 10,5 млрд грн на підтримку ветеранів:

"На початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю до рук та захищали державу в статусі цивільних осіб. За загибель таких цивільних передбачена виплата в розмірі 1,9 млн. Ми пропонуємо збільшити її до 15 млн гривень".

За його словами, майже 4,5 тисячі ветеранів та членів їхніх родин будуть забезпечені житлом цього року завдяки рекордному фінансуванню цього напрямку в держбюджеті. Також ветерани отримують пільгову іпотеку в межах урядової програми "єОселя".

Шмигаль зазначив, що уряд надає кошти за програмою грантів "єРобота", допомігши створити більш ніж 1100 нових ветеранських бізнесів.

Також новою програмою зубопротезування та зуболікування скористалося вже 7 тисяч ветеранів та військовослужбовців, а наступного року в уряді планують ще більше розширювати пакет медичних послуг.

Очільник уряду зазначив, що наступного року повною мірою запрацює сервіс "помічник ветерана", який сприяє адаптації до цивільного життя. На це в бюджеті передбачено майже 3 млрд грн.

Важливі новини України - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2024 року, Верховна Рада ухвалила закон, яким визнається е-посвідчення ветерана основним документом, що підтверджує статус ветерана. Отримувати паперове посвідчення ветерана можна буде за бажанням.

Перехід до е-посвідчення, як основного документа, сприятиме прискоренню надання послуг, зменшить час на перевірку статусу, що поліпшить якість обслуговування ветеранів та їхніх сімей.

У Мінветеранів роз’яснили, що завдяки проголосованому законопроєкту статус особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати військовослужбовці, які отримали травми під час захисту України.

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