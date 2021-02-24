Автори заяви стверджують, що є зацікавлені особи, які намагаються використати ситуацію із Стерненком для дестабілізації українського суспільства.

Низка народних депутатів з фракції "Слуга народу " вимагають переведення засудженого до понад 7 років ув’язнення активіста Сергія Стерненка у київське СІЗО, щоб гарантувати безпеку його життю і здоров'ю.

Про це йдеться в заяві народних депутатів цієї фракції, розміщеній у Facebook.

На даний час її підтримали близько 20 депутатів, серед них, зокрема Микита Потураєв, Віталій Безгін, Єлізавета Богуцька, Тетьяна Циба, Єлизавета Ясько, Дмитро Гурін, Мар’яна Безугла.

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В заяві сказано, що ситуації навколо справи Стерненка, яку "зацікавлені особи намагаються перетворити сьогодні на спусковий гачок для дестабілізації українського суспільства", є лише "маркером крайнього ступеню недовіри до судової системи". При цьому зазначається, що судова реформа зразка 2015-2019 років не відновила суспільну довіру до судів та їхніх рішень.

"Окрім цього, маємо бути свідомими того, що настільки яскравий прояв "одеської Феміди" відбувся не випадково. Сам вибір судді, демонстративного прихильника Сталіна, тобто особи, яка транслює свої політичні вподобання і не здатна забезпечити достатнього рівня неупередженості у справі, не може не викликати обурення. Більш того, справа Стерненка в руках такого представника правосуддя, призначеного у 2016 році за часів Порошенка після втечі з Донецька, і сам вирок фактично відразу після рішення про накладання санкцій на Віктора Медведчука - це загроза розділення України на два радикальні ворогуючі табори", - йдеться в заяві.

Її автори наголошують на необхідності негайно провести судову реформу і вважають, що вона має стати пріоритетом в 2021 році.

Також вони вимагають публічного, прозорого судового процесу у всіх наступних інстанціях щодо Стерненка, а також просять сприяти тому, щоб подальший судовий процес відбувся під головуванням суддів, "які мають бездоганну репутацію в професійному колі і мають довіру громадськості".

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Депутати вимагають провести розслідування щодо того, якими саме особами здійснювалися і здійснюється підбурювання до протизаконних дій.

"Звертаємося до громадянського суспільства із закликом: будьте уважними! Не дайте себе використати у брудній політичній грі та не дозвольте підмінити вимогу справедливого розгляду справи Стерненка спробами дестабілізувати ситуацію в Україні та загрозою незаконного повалення державної влади", - додають автори звернення.

Вирок Стерненку: всі подробиці

23 лютого Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його та другого обвинуваченого у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.

Стерненка визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а покарання призначили за статтями 187 та 263, оскільки за ст. 146 вже сплив строк притягнення до кримінальної відповідальності.

Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 та призначили аналогічний строк ув'язнення.

Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту через вирок.

Справу проти Стерненко: довідка УНІАН

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводили на підставі заяви громадянина Сергія Щербіча про викрадення з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

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Автор: Надя Пришляк