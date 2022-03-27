Президент вважає, що "змусити Росію повністю звільнити територію неможливо".

Президент України Володимир Зеленський пояснив пріоритетні цілі України в умовах війни проти Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю російським журналістам.

"Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни. Вивести війська РФ на компромісні території – а це все, що було до 24 лютого, до нападу", – заявив Зеленський.

"Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до третьої світової війни. Я прекрасно все розумію та усвідомлюю. Тому я і кажу: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там ми спробуємо вирішити складне питання Донбасу", – додав він.

Нагадаємо, Зеленський упевнений, що домовленості про припинення війни мають бути із президентом РФ Володимиром Путіним, але він затягує цей процес: "Ми маємо домовитися з президентом РФ. А щоб домовитися, йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є, і прийти на зустріч до мене у будь-яку точку світу, окрім України, РФ та РБ".

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