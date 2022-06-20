Раніше президент України доручив перевірити готовність ЗСУ до повторного вторгнення з території Білорусі.

Найближчим часом не варто очікувати напад з боку збройних сил Білорусі на Україну. Про це запевняють два радники голови Офісу президента Олексій Арестович та Михайло Подоляк.

У відеозверненні Подоляк зауважує, що у Білорусі є "дивні люди, які можуть мати особисту уяву про те, звідки треба нападати на Україну".

Арестович заспокоює українців, що боятися не треба. Він наголосив, що коли буде реальна загроза нападу, про це буде проінформовано.

Подоляк закликав українців не слухати "видатних експертів, які все знають точно". На що Арестович пожартував, що натяк стосується його, але Подоляк так само жартома спростував.

Загроза вторгнення Білорусі в Україну

Нагадаємо, війська РФ вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого. Супротивник, зокрема, вдерся на нашу землю з території Білорусі, також українську військову та цивільну інфраструктуру обстрілювали з озброєння, яке знаходиться у цій країні.

Керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак говорив, що імовірність масштабної участі білоруської армії у війні Росії проти України не є дуже високою, оскільки білоруси не підтримують участь своєї країни у протистоянні.

Станом на 5 червня Білорусь активно облаштовувала позиції на кордоні з Україною та проводила розвідку.

16 червня президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях у разі вторгнення з території Білорусі.

17 червня Лукашенко пригрозив ударами по Києву.

Зараз запеклі бої йдуть на Півдні й Сході України, але "бацька" може повернути загрозу на Північ і Захід країни.

"Річ у тому, що на сьогодні не можна говорити про технічні можливості білоруської армії, не враховуючи можливостей російської армії. Оскільки РФ ще у 2021 році розмістила там "Іскандери", С-400, створивши фактично ешелоновану ППО", — розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

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