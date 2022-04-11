Він сказав, що від усіх очікує швидких дій, відвертих розмов, і щоб вони перестали боятися РФ.

Президент Володимир Зеленський озвучив три головні термінові очікування від країн Заходу на сьогодні.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для програми 60 Minutes телеканалу CBS.

Зокрема, у президента запитали, що повинні робити тепер західні лідери, і зокрема президент США Джо Байден, після того, як стало відомо про злочини російських військ у Бучі.

"Зброя – номер один. Вони повинні бути дуже серйозними у цьому питанні, і вони точно розуміють, про що я зараз говорю. Вони повинні постачати зброю в Україну так, як вони би захищали себе і своїх людей. Вони повинні це розуміти. В іншій швидкості нам буде дуже складно стримувати цей натиск, а це орда. Ви не уявляєте, скільки це людей, вони їх не рахують… І їм абсолютно все одно, ніяких емоцій у них щодо цього немає. Вони їх і не будуть рахувати, і вони будуть додаватися постійно. Тому зброя – номер один", - заявив президент.

Крім того, другим кроком, який Зеленський очікує від західних партнерів, – це дієві санкції.

"Зброя – це один і з факторів, другий фактор – це санкції. Не дуже чесно запроваджувати санкції, коли ти знаєш, що деякі із них не глибоко працюють. Ми знаходили деякі речі в санкціях, які дуже легко фінансистам обійти, і Росія їх обходила. Так не можна. Любити треба реально, не як на вітрині, це не кіно, до речі. Це реальне життя ", - наголосив глава держави.

"Третє, якщо ви їх блокуєте політично, - Російську Федерацію, і кажете, що вони ніяк не можуть представляти цивілізований світ..., то про які саміти може йти мова, про які загравання, про які Ради безпеки, про що, де вони повинні сидіти? Їм не може бути місця за столом. Або ви їм кажете – займіть місце за столом, і ми повинні проговорити, що так не можна діяти у цивілізованому світі, або гоніть їх. Гоніть! І такі речі дуже важливі", - заявив Зеленський.

Він сказав, що від усіх, в тому числі від НАТО і ЄС, очікує швидких дій, відвертих розмов, і щоб вони перестали боятися РФ, щоб діяти.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський наголосив, що немає надії, що Росія зупиниться сама - її можна лише змусити зробити це.