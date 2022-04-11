Президент України наголошує на необхідності посилення санкцій проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що немає надії, що Росія зупиниться сама - її можна лише змусити зробити це.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі перед парламентом Південної Кореї, який транслювався під час інформаційного телемарафону.

"Немає і не може бути надії, що Росія просто сама по собі зупиниться. Немає і не може бути надії, що розум переможе і російське керівництво просто відмовиться від продовження цієї війни. Росію можна тільки змусити це зробити, можна тільки змусити шукати мир. Змусити припинити знущатися з людьми, змусити поважати незалежне життя сусідніх народів, змусити залишити територію України", - наголосив Зеленський.

За словами президента, попри вже застосовані проти Росії безпрецедентні санкції, вона "ще не відчуває, що повинна зупинитись".

"Це означає, що потрібно зробити ще значно більше. І не тільки на державному рівні. Потрібно повністю розірвати зв'язки російських банків зі світовою фінансовою системою. Потрібно обмежити російський експорт енергоресурсів, передусім нафти. Але також потрібно, щоб світові компанії припинили бути спонсорами цієї варварської держави, яка вважає, що має право руйнувати життя народів, яка вважає, що має право сіяти по світу бідність, безправ'я та смерть", - наголосив Зеленський.

Президент України також зауважив, що "дійшло вже до того, що Росія відверто шантажує світ ядерною і хімічною зброєю".

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія готує новий наступ, сподіваючись зламати національний опір України. Звертаючись до парламенту Південної Кореї, голова країни наголосив, що у їхньої країни є те озброєння, яке може бути незамінним для України.

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