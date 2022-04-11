Глава держави не бажає здавати українські території, але вважає, що Україна у війні з Росією повинна стояти на своїй позиції стільки, скільки зможе.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не готовий заради миру віддавати українські території Росії і не хоче бути у ситуації, коли таке питання може постати.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для програми 60 Minutes телеканалу CBS.

Зокрема, у президента запитали, чи готовий він відмовитися від будь-якої частини України заради миру.

"Ми не готові у цілому віддавати свою державу, віддавати свої території. Я відповім вам так: я б не хотів потрапити в ситуацію, коли мені доведеться дуже серйозно про це думати та реально відповідати на таке запитання. Я б дуже не хотів цього. Я вважаю, що ми вже віддали багато людей, і ми віддали для того, аби зберегти свою державу, і тому ми, як мінімум, винні перед ними. Тому повинні стояти стільки, скільки ми зможемо. Але це життя, і буває по-різному", - наголосив Зеленський.

У нього уточнили, чи можна про це домовитися на переговорах.

"Воно (питання українських територій - УНІАН) буде точно порушуватися. Ми розуміємо російську сторону. Ми розуміємо, що це один із пунктів, вони про це говорять постійно: визнайте Крим російською територією. Я точно це визнавати не буду! І потім вони хочуть вирішити питання щодо Донбасу, а апетит у них збільшився, вони хочуть весь Донбас, а потім вони захопили й тимчасово окупували Херсонську область і частину півдня. І вони, ми знаємо, дуже прагнуть, щоб забрати і південь нашої країни. Тому я точно розумію, що такі питання будуть поставати на цій зустрічі, якщо вона буде, тому що поки що і зустрічі немає", - зазначив президент.

Він додав, що Україна не готова віддавати свою територію.

"І я думаю, що якби ми були готові, то війни не було б", - сказав Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський розповів, як має виглядати перемога України у війні з Росією.

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