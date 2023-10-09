Президент сказав, що світ міг би домовитися про низку визначень тероризму.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Парламентської асамблеї НАТО із закликом до Міжнародного верховенства права об'єднатися і боротися з тероризмом.

Він порівняв напад ХАМАС, яку він назвав "терористичною організацією" на Ізраїль, з подібною тактикою, яку застосовувала Росія, яка, за його словами, була "терористичною державою", пише Guardian.

Виступаючи по відеозв'язку, він сказав, що світ міг би домовитися про низку визначень тероризму, заявивши, що ясно наступне: "не ґвалтуйте жінок. Не вбивай. Не вважайте дітей трофеями. Не заливайте кров'ю села і міста. Не стріляйте в мирних жителів у машинах".

Відео дня

Він сказав, що ХАМАС і Росія використовували одну і ту ж тактику, і що ізраїльські журналісти, які були в Україні і стали свідками наслідків звірств там, тепер бачать те ж саме, що відбувається в їхній рідній країні.

Виступаючи із замаскованою критикою на адресу республіканців у Конгресі США, Зеленський заявив: "Зараз не час йти з міжнародної арени у внутрішні суперечки. Зараз не час мовчати", додавши, що люди не повинні робити вигляд, що тероризм на одному континенті не торкнеться решти світу.

Президент України пов'язав Іран з вторгненням в Україну і нападом на Ізраїль, заявивши, що Іран "не може сказати, що він не має ніякого відношення до того, що відбувається в Україні", якщо він продає Росії безпілотники "Шахед", і що він не може стверджувати: це не має ніякого відношення до того, що відбувається в Ізраїлі", якщо його офіційні особи заявляють про підтримку ХАМАС.

Слова Зеленського про напад ХАМАС на Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський відреагував на війну в Ізраїлі. Право цієї країни на захист не підлягає сумніву, підкреслив президент у своїй заяві.

Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. Глава держави підкреслив, що Україна вірить в те, що порядок буде відновлений і терористи будуть знищені.

Вас також можуть зацікавити новини: