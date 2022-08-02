Президент зауважив, що слово "HIMARS" стало для України майже синонімом до слова "справедливість".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Пісках та Авдіївці на Донбасі - пекло, яке не описати словами.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент зауважив, що слово "HIMARS" стало для України майже синонімом до слова "справедливість".

"І українські оборонці зроблять усе для того, щоб окупанти щотижня відчували дедалі болісніші втрати завдяки цим дуже ефективним системам. Так, справді, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами...", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що кожен українець має бути завжди вдячний воїнам, які захищають українські позиції попри відчутну вогневу перевагу терористів.

"Але щодня наші дипломати й усі інші представники нашої держави роблять усе можливе й неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати всіх, хто ще, бува, сумнівається щодо постачання", - додав глава держави.

Як раніше повідомляв УНІАН, за оперативними даними Генштабу ЗСУ станом на 18:00, окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі і техніці, але мають частковий успіх в окремих населених пунктах на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове та Нью-Йорк, завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Новобахмутівки. Разом з тим окупанти вели штурмові дії у напрямку Мінеральне – Авдіївка, успіху не мали, відійшли. Водночас на напрямку Донецьк – Піски ворог має частковий успіх.

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