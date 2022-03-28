З подібними коментарями виступили й інші американські політики.

Президент США Джо Байден заявив журналістам у неділю, що у своїй заяві днем раніше не закликав до зміни режиму в Росії.

Про це американський лідер сказав в ефірі CNN.

Необережну заяву про те, що Путіна не можна залишати при владі, Байден зробив в суботу по завершенні виступу перед королівським замком у Варшаві, Польща. Журналісти та суспільство сприйняли її як заклик по зміни режиму в РФ.

"Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі", - сказав Байден про президента Росії Володимира Путіна.

Однак Байден у відповідь на уточнювальне питання репортера про те, чи закликає він до зміни режиму у РФ, відповів негативно. Інші офіційні особи адміністрації президента зробили подібні заяви.

"Точка зору президента полягала в тому, що Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами або над регіоном", - сказав представник Білого дому.

До речі, у Кремлі також прокоментували цю заяву Байдена. Зокрема, у Москві заявили, що громадяни РФ повинні самостійно вибирати президента.

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