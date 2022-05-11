Український посол вказав на те, що Меркель протягом десятиліть підтримує досить довірчі відносини з Путіним.

Україна вітала б спробу колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель переконати Кремль закінчити війну проти України.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю Merkur.de.

У відповіді на запитання журналістів, чи може він уявити, щоб Меркель стала посередником у переговорах між Росією і Україною, Мельник сказав, що це цілком уявний сценарій.

"На жаль, Меркель безумовно вирішила не включатися активно в сьогоднішній політичний порядок денний. Однак, якщо вона відчуває, що може допомогти закінчити цю прокляту війну, її участь, звичайно, дуже віталася б, тим більше що вона протягом десятиліть підтримує вельми довірчі відносини з Путіним", – сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Мельник заявив, що в німецькому суспільстві вже лунають заяви про політичну відповідальність колишнього керівництва, яке поставило країну в ризиковану залежність від Росії. При цьому посол додав, що екс-канцлер Ангела Меркель поки не дає ніяких коментарів.

А сьогодні депутат Бундестагу від партії " Християнсько-Демократичний союз "(ХДС) Томас Хайльман заявив, що колишня канцлер Ангела Меркель ніколи не довіряла президенту РФ Володимиру Путіну і вважала, що він постійно бреше.

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