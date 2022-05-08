Екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель наразі не надає жодних коментарів.

У німецькому суспільстві вже лунають заяви щодо політичної відповідальності колишнього керівництва, яке поставило країну у ризиковану залежність від Росії.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз лунають голоси про те, що буде проводитися, якщо не парламентське розслідування, то принаймні в суспільному контексті німецькі ЗМІ, вони вже почали це робити, намагаються зрозуміти, як так сталося, що їхнє керівництво "загнало державу у кут" і не лише енергетичний", - сказав Мельник.

Посол додав, що, зокрема, екс-канцлер Ангела Меркель наразі не надає жодних коментарів.

"Пані Меркель наразі не коментує взагалі нічого, але, я думаю, що така позиція не зможе довго витримуватися, оскільки німецьке суспільство прокинулося, як "від холодного душу", від цієї війни, і зрозуміло, що ті "казки братів Грімм", які їм розповідали десятки років - що "це добре", що "зближення з Росією в інтересах Німеччини", що "ніяких ризиків від цієї залежності немає" - німці усвідомили, що це був величезний міф", - зазначив Мельник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 травня, екс-депутат Бундестагу Німеччини Марілуїзе Бек заявила, що ставлення німців до війни, яку розв’язала Росія проти України, з 2014 року значно змінилося. За її словами, зокрема, у 2014 році німці повірили російській пропаганді, що "Крим – це російська земля, що справді це був нерозумний Хрущов, який віддав її Україні".

3 травня український посол Андрій Мельник розкритикував відмову німецького канцлера Олафа Шольца, який образився на позицію Офісу президента Зеленського щодо президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, якому Київ відмовив у візиті.

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