Президент РФ заявив, що у світі почалися проблеми після розпаду СРСР.

Президент Російської Федерації Володимир Путін відвідав авіаційний завод в Улан-Уде. Він в черговий раз розповів про злий Захід, який його обдурив, через що нібито почалася війна проти України.

"Виникла проблема Криму і ми не могли кримчан не підтримати. Потім виникла проблема Донбасу. Вісім років ми намагалися умовити наших так званих партнерів мирним способом вирішити проблему Донбасу. Зараз з'ясовується, що вони просто нас водили за ніс, обманювали, прямо публічно про це не соромляться говорити", - цитує російське пропагандистське ЗМІ РИА-Новости.

Крім того, Путін заявив, що проблеми в світі почалися після розпаду СРСР, А Захід весь час намагався розгойдувати ситуацію в РФ та створював п'яту колону, засилав "терористів".

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Також російський диктатор знову заявив, що Захід давно і навмисно підігрівав націоналізм в Україні, а Москва весь цей час спиралася на тих українців, які вважали себе частиною "русского міра".

Візит Путіна до Бурятії - що відомо

Президент РФ Володимир Путін у вівторок, 14 березня, відправився з робочим візитом до Бурятії. В ході поїздки він планував провести нараду з розвитку російських далекосхідних міст.

У зв'язку з цим російський диктатор відвідав в Улан-Уде авіаційний завод, де відзначився дивним жартом, запропонувавши робітникам "хрюкнути".

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