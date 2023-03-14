Президент РФ 14 березня з робочим візитом вирушив до Бурятії

Президент Російської Федерації Володимир Путін відвідав авіаційний завод в Улан-Уде, де відзначився новою безглуздою заявою. Він запропонував робітникам "хрюкнути", чим дуже їх насмішив.

Путіна запитали про проблеми виконання державних оборонних замовлень на тлі гострого дефіциту через західні санкції, на що російський диктатор заявив, що проблеми вирішуються завдяки труднощам.

"Якщо нічого не заважає потрібно спати лягати. Можна хрюкнути одразу", - безглуздо пожартував президент РФ.

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Зазначається, що Путін вирушив з робочим візитом до Бурятії у вівторок, 14 березня. В ході поїздки він планує провести нараду з розвитку далекосхідних міст Росії.

Безглузді заяви Путіна - що говорив російський диктатор

Президент РФ Володимир Путін час від часу відрізняється дивними і безглуздими жартами, які не просто не смішні, але і часто не доречні. Крім того, за ним неодноразово спостерігалося дивне ставлення до дітей.

У 2006 році Путін раптово поцілував у живіт "незнайомого" хлопчика Микиту. У 2020 році, розповідаючи про сім'ю, він відзначився дивною заявою про "солодких" онуків.

1 вересня 2022 року російський диктатор провів зустріч зі школярами в Калінінграді. Путін вирішив розповісти дітям про те, як важливо любити працю, але перейшов до вельми дивних порівнянь, які навряд чи зрозуміють маленькі слухачі. Він заговорив про "гумову попу" та почав дивно сміятися.

27 грудня 2022 року Путін, спілкуючись нібито з маленькою дівчинкою Сашею, яка нібито проживає на тимчасово окупованій частині Запорізької області, раптом поцікавився "урожаєм" її сім'ї і попросив надіслати йому огірочків.

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