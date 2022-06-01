Він зазначив, що всі війни закінчуються в певний момент за столом переговорів. І ця війна закінчиться так само.

Війна в Україні обов'язково закінчиться за столом переговорів.

Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає ТСН.

"Війни непередбачувані, але ми змогли передбачити те, що відбувається зараз. Всі війни закінчуються в певний момент за столом переговорів. І ця війна закінчиться за столом переговорів", - підкреслив він.

При цьому генсек зазначив, що це повністю залежить від ситуації на полі бою. "Ми підтримуємо їх (українців – ред.) я впевнений, що політичне керівництво України приймає важкі і серйозні рішення під час переговорів і щодо того, на що погодитися, якщо відбудуться ці переговори", - сказав Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден заявив, що не має наміру тиснути на український уряд, щоб він йшов на будь-які територіальні поступки. "Якщо Росія не заплатить високу ціну за свої дії, вона пошле іншим потенційним агресорам сигнал про те, що вони теж можуть захопити територію і підпорядкувати собі інші країни. Це поставить під загрозу виживання інших мирних демократій", - зазначив президент США.

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