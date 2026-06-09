Зеленський поспілкувався з посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером: подробиці

Згодом Зеленський розповів про цю розмову Макрону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів "позитивну" розмову з посланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, і високо оцінив їхню готовність працювати над врегулюванням війни в Україні найближчими тижнями.

"Дуже позитивна розмова", – підкреслив Зеленський, розповідаючи про бесіду під час зупинки в столиці Молдови Кишиневі. Він також висловив вдячність за готовність американської сторони працювати максимально активно вже найближчими тижнями, щоб надати імпульс дипломатії для припинення війни Росії проти України, пише Reuters.

Повідомляється, що Зеленський повертався до Києва після переговорів у Лондоні з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини про те, як рухатися далі у врегулюванні війни, що триває вже понад чотири роки. Лідери Європи підтримали пропозицію про зустріч між Зеленським і кремлівським диктатором Володимиром Путіним з метою спробувати домогтися припинення вогню і заявили, що Європа зіграє свою роль.

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Переговори зайшли в глухий кут

Переговори за посередництва США, які курують Віткофф і Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, зайшли в глухий кут, оскільки Вашингтон зосередився на конфлікті в Ірані. Згодом Зеленський додав, що поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном, обговорив з ним розмову з посланцями США та координацію подальших кроків.

Він додав, що розмова також була зосереджена на недільних переговорах у Лондоні з Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Президент України також зазначив, що розуміє, що більша частина уваги світу прикута до Ірану, "але загальна мета щодо миру в Європі залишається на порядку денному". Він пояснив, що обговорив з послами США перспективи переговорів на майбутньому саміті G7 у французькому курортному місті Евіан, і висловив подяку Сполученим Штатам, зокрема за "позитивну оцінку позиції України".

Офіційні особи США та України продовжують обговорювати можливий візит Віткоффа та Кушнера до Києва, який може відбутися найближчими тижнями, підтвердило джерело ЗМІ, обізнане з ситуацією. Це стане першим офіційним візитом до України для двох посланців, які раніше відвідували Москву для переговорів з Росією.

Зусилля щодо досягнення припинення вогню

На спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН 8 червня – п’ятому, присвяченому війні за останні 20 днів, – представники Європейського Союзу, США, Китаю та інших країн закликали продовжити зусилля щодо досягнення припинення вогню. Індріка Ратватте, виконувач обов’язків помічника генерального секретаря з гуманітарних питань, наголосив членам Ради Безпеки, що Росія нарощує масштаби та інтенсивність своїх атак на великі українські населені пункти.

За його словами, з п’ятниці щонайменше 30 мирних жителів загинули і 200 отримали поранення. Сім гуманітарних автомобілів також отримали пошкодження в результаті атак у південній Херсонській області, заявив Ратватте, додавши, що постраждали співробітники гуманітарних місій та волонтери, і назвавши це "неприйнятними атаками".

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час дебатів заявив, що Путін категорично відхилив пропозицію Зеленського про зустріч двох лідерів, яка містилася в листі, надісланому главі Кремля минулого тижня. Російський представник Василь Небензя назвав пропозицію українського лідера "грубістю та ультиматумами" і додав, що Москва прагне до реального врегулювання, а не до "імітації переговорів".

Раніше УНІАН повідомляв, як саме Путін відреагував на відкритий лист Зеленського. Він заявив, що цей лист йому показав прес-секретар Дмитро Пєсков. "Кілька речей, на які я зверну увагу: він згадав мій вік. Що я можу сказати? Про вік повинні думати всі. Деякі політичні діячі старші за мене. Але головне не вік, а дієздатність і працездатність", - заявив він.

Згодом Зеленський особисто дав оцінку відповіді Путіна на відкритий лист. За словами українського президента, відповідь виявилася слабкою. Путін просто не хоче закінчувати війну.

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