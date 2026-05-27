Зеленський надіслав Трампу терміновий лист про критичну нестачу засобів ППО, - ЗМІ

Київ також стурбований проблемами з постачанням зброї в рамках програми PURL

Президент України Володимир Зеленський написав термінового листа президенту США Дональду Трампу з попередженням про зменшення українських запасів засобів протиповітряної оброни, особливо спроможності перехоплювати російські балістичні ракети. Про це першим повідомило видання Kyiv Independent. Водночас, кореспонденту УНІАН це підтвердив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин. Відповідний лист було направлено як Трампу, так і Конгресу США.

У листі сказано, що коли справа стосується протиповітряної оборони проти ракет, Україна розраховує "на наших друзів". "Коли справ доходить до захисту від балістичних ракет, ми розраховуємо майже виключно на Сполучені Штати", - наголошується у листі.

Українські посадовці висловили побоювання, що через дефіцит перехоплювачів Patriot та інших систем, наданих Заходом, Україні буде складно протисояти новим атакам Росії.

Відео дня

"З протибалістичною обороною дійсно складно", – сказав один із співрозмовників видання.

За словами цього чиновника, посол України в США Ольга Стефанішина передала лист Зеленського до Білого дому, спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим членам Конгресу.

У листі також відображається занепокоєння Києва з приводу труднощів із забезпеченням поставок зброї від союзників по НАТО в рамках програми PURL.

"Нинішні темпи поставок за програмою більше не відповідають реальній загрозі, з якою ми стикаємося. Прошу вашої допомоги у захисті українського повітряного простору від російських ракет", – зазначається в листі.

Зеленський просить забезпечити поставки ракет для Patriot для захисту від російської балістики.

"Від імені українського народу я з повагою прошу президента та Конгрес США продовжувати взаємодію та допомогти нам забезпечити цей життєво важливий інструмент захисту від російського терору – ракети Patriot PAC-3 та інші системи – для зупинки російських балістичних ракет та інших російських ракетних атак", – йдеться у листі.

Росія посилює атаки

Як повідомляв УНІАН, Росія на цьому тижні заявила про намір завдати "системних ударів" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві і рекомендувала послам іноземних держав виїхати зі столиці.

На думку фахівця із систем зв'язку, радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова, погрози Росії щодо ударів по Києву спровоковані, зокрема, їхніми проблемами на фронті, але з огляду на офіційне попередження - це більше психологічний тиск.

Військовий експерт Павло Нарожний прогнозує, що наступну масовану та комбіновану атаку Росія може підготувати та спробувати провести приблизно через тиждень або 10 днів.

Вас також можуть зацікавити новини: