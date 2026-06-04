Вторгнення стало стратегічною помилкою: Рубіо відповів, чи досягне РФ цілей в Україні

Держсекретар визнав ефективність українських ударів вглиб російської території та успіхи Сил оборони на полі бою.

Військовим шляхом Росія ніколи не досягне намічених цілей в Україні, досягнення яких вона вимагає на переговорах.

Таку впевненість висловив державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Конгресі. "Вже майже ні в кого у світі, і, гадаю, навіть у декого з росіян, не залишилося сумнівів, що вторгнення в Україну стало стратегічною помилкою. Росія точно не досягне своїх цілей, про які заявила в перший день. І Росія може ніколи не досягнути військовим шляхом тих цілей, яких вона зараз вимагає на переговорах", - висловив переконання держсекретар.

Він визнав ефективність українських ударів вглиб російської території та успіхи Сил оборони на полі бою.

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Рубіо також підкреслив, що війна в Україні може закінчитися лише дипломатичним шляхом, і США не відмовляються від участі в переговорному процесі.

"Ця війна завершиться за столом переговорів. Однак досягти цього складно, адже позиції сторін залишаються дуже далекими одна від одної", - зазначив він і додав, що РФ не виявила готовності піти на поступки для досягнення миру.

Тому наразі перспективи мирних переговорів "не виглядають дуже оптимістичними", додав Рубіо.

Переговори про закінчення війни

Після тристоронніх зустрічей у лютому переговори у форматі Україна-РФ-США призупинилися. Причиною назвали війну в Ірані.

Щоб хоч якось заповнити інформаційну порожнечу з цього питання, у Кремлі заявили, що вважають такі переговори недоцільними, поки Україна не виведе війська з Донбасу.

В травні Рубіо заявляв, що переговори про завершення війни були безрезультатними, але США готові зробити все можливе, щоб війна в Україні закінчилася.

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