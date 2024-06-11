Як наголосив президент України, не буває стін, які не падають.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що можна розвіяти ілюзію про те, що російський диктатор Володимир Путін назавжди, а війна навічно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час виступу на спеціальному пленарному засіданні Бундестагу Німеччини у Берліні. "Напевно ви пам’ятаєте, що всього лише за рік-два до падіння Берлінської стіни ніхто не передбачав, як швидко це може статися. Декому здавалося, що стіна – назавжди. Але її не стало. І це залежало від лідерства політиків і від волі людей. Тільки від цього. Так само зараз декому здається, що Путін – назавжди і що війні немає кінця. Але це не так, все це ілюзія. Ілюзія, яку можна розвіяти лідерством. Можна розвіяти рішеннями. Можна розвіяти успіхом", - наголосив Зеленський.

Водночас, глава держави переконаний, що це буде зроблено, і зокрема, разом із Німеччиною.

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Він підкреслив, що Україна тримається проти повномасштабної агресії вже 839 днів

"24 лютого, на початку цього вторгнення, взагалі ніхто б не повірив, що це можливо, але тепер це факт. Ми довели цим, що Росія може провалитися та програвати. Ми довели, що разом із партнерами маємо все, що необхідно для захисту життя. Ми довели, що нашою співпрацею ми можемо збільшувати простір безпеки. І сам собою простір безпеки не зростає – тільки завдяки спільним рішенням і спільній сміливості. Все це – факти. Все це – прояви лідерства України, Німеччини, усіх наших союзників і всіх наших партнерів", - відзначив Зеленський.

Глава держави додав, що окрім миру в України та Європи немає іншої мети. Так само немає іншої континентальної мрії, окрім мирної Європи.

"Чи є в нас якийсь інший обов’язок, окрім захисту наших народів, нашої Європи та міжнародного порядку, який базується на правилах? Ні. Це в Росії інші цілі та мрії. Вона одна – проти всіх нас. І саме тому ми всі повинні разом примусити її змінитися. І це можливо. Бо не буває стін, які не падають", - наголосив Зеленський.

Інші заяви Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що настав час дати Україні усю необхідну зброю, аби вигнати російські окупаційні війська з української території. Також президент України обґрунтував потребу мобілізації, бо якщо прагнемо зберегти державу, то треба її відстояти.

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