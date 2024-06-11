Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром: про що говорили (фото)

Вони, зокрема обговорили безпекову ситуацію в Україні та її поточні потреби.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Зеленського, під час зустрічі в Німеччині вони обговорили безпекову ситуацію в Україні, а також наші поточні потреби на тлі російських атак на українську енергетику та активних бойових дій вздовж усього фронту.

"Поспілкувалися щодо очікувань України від результатів інавгураційного Саміту миру. Розглянули також партнерство між українськими та німецькими містами й громадами", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Зеленський подякував Німеччині за прийняття та організацію цьогорічної Міжнародної конференції з питань відновлення України.

Водночас на сайті президента України також зазначається, що під час зустрічі Зеленський окремо відзначив, що Німеччина надала тимчасовий захист понад мільйону українців - найбільшій кількості серед європейських держав.

"Високо цінуємо загальноєвропейське лідерство Німеччини та всю надану Україні допомогу. За підсумками міжнародної Конференції з питань відновлення України розраховуємо на конкретні домовленості та результати для розвитку економіки, притоку іноземних інвестицій та ліквідації наслідків масштабних руйнувань, спричинених російською агресією", - зауважив Зеленський.

Серед іншого, він відзначив участь Німеччини в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією.

Під час зустрічі сторони також обговорили партнерство між українськими та німецькими містами й громадами. Зазначається, що президенти взяли його під спільний патронат у жовтні 2022 року. Тоді ж Штайнмаєр приділив особливу увагу відбудові Чернігівської області.

Візит Зеленського у Німеччину

У ніч 11 червня Зеленський прибув до Німеччини. Серед запланованих заходів - участь у Конференції з відновлення України, переговори з канцлером Олафом Шольцом, президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та президентом Бундестагу Бербель Бас. Крім того, заплановано візит на військову базу, де проходять навчання українські військові.

Зеленський зауважив, що в умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть основним пріоритетом.

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