Президент РФ підписав відповідний указ.

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому в російське громадянство дітей-сиріт з України, зокрема, з окупованих територій.

Документ опубліковано на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації в понеділок, 30 травня.

"Встановити, що діти-сироти і діти, які залишилися без піклування батьків, недієздатні особи, які є громадянами Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки (ОРДЛО - УНІАН) або України, набувають громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку відповідно до частини восьмої статті 14 Федерального закону від 31 травня 2002 р. № 62-ФЗ "Про громадянство Російської Федерації", - йдеться в указі.

Із заявою про прийом до громадянства можуть звернутися опікун дитини, його піклувальник, опікун недієздатної особи або керівник органу опіки та піклування, виконуючого обов'язки опікуна або піклувальника.

Крім того, в документі йдеться, що з такою заявою може звернутися і керівник організації для дітей-сиріт, керівник освітньої організації або організації, що надає соціальні послуги, якщо та розташована на території так званих ДНР, ЛНР, а також Запорізької або Херсонської областей України.

Якщо дитина старша 14 років, необхідна також її власна згода.

Розгляд заяв і ухвалення рішень, згідно з Указом, мають відбуватися не довше трьох місяців.

Указ Путіна вже прокоментував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що тепер президент Росії офіційно благословив спрощене і скорочене надання громадянства дітям Маріуполя.

"Кіднепінг на офіційному рівні - прекрасне доповнення до образу сучасної Росії", - написав Андрющенко у своєму Telegram-канал.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, російські окупанти вивезли з "ЛДНР" понад 2 тисячі дітей-сиріт, яким планують надати громадянство РФ.

Раніше радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук повідомила, що 181 тисяча українських дітей були примусово вивезені в Росію та "ЛДНР".

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