Омбудсмен назвала це геноцидом українських дітей.

Російські окупанти вивезли з "ЛДНР" понад 2 тисячі дітей-сиріт, яким наразі планується надати громадянство РФ.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

"Російські ЗМІ, посилаючись на представника при президенті РФ з прав дитини, повідомляють, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, будуть отримувати громадянство РФ. Для цього начебто було досягнуто домовленостей з керівництвом окупаційних адміністрацій. Надання російського громадянства дітям з Донецької та Луганської областей спростить можливість усиновлювати їх в РФ", - зазначила Денісова.

Омбудсмен підкреслила, що органи влади РФ вже неодноразово повідомляли про підготовку змін у законодавство саме з цією метою. Зараз готуються угоди між країною-окупантом та окупаційними адміністраціями в ОРДЛО, щоб надати видимість "правових процедур" для фактичного викрадення українських дітей та передачі їх в родини в РФ.

"Наразі на територію агресора вивезено понад 2 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з Донецької та Луганської областей. Країна-окупант РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території. Насильницька передача дітей з однією національної групи в іншу містить ознаки геноциду відповідно до статті 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", - наголосила Денісова.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня радник - уповноважений президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук повідомила, що на цей час 181 тисяча українських дітей були примусово вивезені в Росію та "ЛДНР".

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