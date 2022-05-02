Щонайменше 219 дітей загинули, понад 406 - дістали поранення.

На сьогодні відомо, що щонайменше 181 тисяча українських дітей примусово вивезені в Росію та так звані "ЛНР" та "ДНР".

Про це радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук повідомила на брифінгу.

"За останніми даними, ми говоримо щонайменше про 181 тисячу дітей, що були депортовані або примусово переміщені", - зазначила Герасимчук.

За її словами, серед них лише близько 2 тисячі дітей-сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Решта були примусово переміщені або депортовані або з батьками, або з найближчими родичами", - додала вона.

За її словами, зокрема, в Маріуполі та Харківській області часто бувало, що людям ставили умову: або вони йдуть на розстріл, або сідають в автобуси, підготовлені окупантами. За її словами, вже з Росії люди повертаються на територію України.

Герасимчук наголосила, що уряд робить все, щоб повернути дітей, які були викрадені без супроводу дорослих.

Також вона додала, що на сьогодні "зареєстрованих кейсів усиновлення або початку організації цього процесу ми не маємо, але небезпечні дзвіночки вже чуємо з Росії" про можливу зміну законодавства, що спростить процедуру усиновлення.

Герасимчук додала, що Україна звернулася до всіх міжнародних організацій, щоб не допустити усиновлення українських дітей.

Як повідомляв УНІАН, в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації вбито щонайменше 219 дітей, поранено понад 406. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Російські окупантами з України насильно вивезли тисячі громадян України. При цьому президент Володимир Зеленський вказав, що дітей розлучають з батьками і хочуть направити на незаконне усиновлення в російські сім'ї. Влада РФ змушуватиме маленьких українців вивчити російську мову.

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