Президент каже, що вірить: щойно закінчиться війна, громадяни, які зараз за кордоном, повернуться.

Президент Володимир Зеленський принципово не хоче називати українських переселенців біженцями, бо вони повернуться в Україну, коли Росія забереться геть.

Про це він сказав у своїй промові до Риксдагу Швеції.

"Погляньте, будь ласка, на те, що російські військові вже наробили в нашій державі. 8 років війни на сході, окупація Криму. Це репресії, катування людей, придушення будь-яких проявів свободи та різноманітності. Місяць повномасштабної війни. Тотальна жорстокість, бомбардування мирних міст - таке ж страшне, як було в Сирії. Викрадення дітей, примусове перевезення дітей і дорослих в Росію", - наголосив Зеленський.

Він також нагадав про випадки зґвалтування в окупованих районах та масштабне мародерство російських фашистів.

"Зараз зруйновано десятки тисяч будинків, десятки тисяч квартир. І вже майже 10 млн переселенців, з них вже 3,5 млн - на території Євросоюзу. Я принципово не хочу називати цих українців біженцями. Бо я знаю, що вони повернуться в Україну одразу, щойно Росія забереться з нашої землі, одразу, як тільки буде встановлено мир", - наголосив президент України.

Як повідомляв УНІАН, від початку повномасштабного вторгнення Росії з України вимушено виїхали понад 3,6 млн громадян. При цьому ЄС не збирається запроваджувати квоти на розподіл біженців з України.

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