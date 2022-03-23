Лякаюча статистика, але зате ці люди в безпеці.

Українці почали виїжджати з країни відразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. За перші десять днів відкритої війни з держави виїхало 1,3 мільйона людей. А зараз ця кількість ледве не потроїлася.

Інформацією про українців, які вирушили за кордон, поділилося Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Згідно з наведеними даними, з країни виїхало 3 626 546 осіб. Найбільше українців прийняла Польща — 2 мільйони і 144 тисячі. На другому місці Румунія — 555 тис. наших громадян. А замикає першу трійку Молдова — 371 тис. біженців.

Статистика щодо українців, які вирушили в інші країни

Угорщина — 324 397;

Росія — 271 254;

Словаччина — 256 838;

Республіка Білорусь — 4 938.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: