Українці почали виїжджати з країни відразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. За перші десять днів відкритої війни з держави виїхало 1,3 мільйона людей. А зараз ця кількість ледве не потроїлася.
Інформацією про українців, які вирушили за кордон, поділилося Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Згідно з наведеними даними, з країни виїхало 3 626 546 осіб. Найбільше українців прийняла Польща — 2 мільйони і 144 тисячі. На другому місці Румунія — 555 тис. наших громадян. А замикає першу трійку Молдова — 371 тис. біженців.
Статистика щодо українців, які вирушили в інші країни
- Угорщина — 324 397;
- Росія — 271 254;
- Словаччина — 256 838;
- Республіка Білорусь — 4 938.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.