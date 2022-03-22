Зараз спостерігається безпрецедентна ситуація з боку країн-членів і громадян ЄС з приводу прийому українських військових біженців.

Європейський союз не вводитиме квоти для розподілу біженців з України, як це було у випадку з сирійцями.

Про це заявила єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йогансон, пише ERR.

"Ми створили платформу солідарності. Ми зустрічаємося з Комісією та урядами двічі на тиждень і обговорюємо ситуацію. Держави-члени можуть сказати, скільки людей вони можуть прийняти. Інші держави-члени кажуть, які в них потреби. Це новий спосіб підходу до ситуації, без обов'язкових квот", - сказала Йогансон.

За її словами, зараз спостерігається безпрецедентна ситуація з боку країн-членів і громадян ЄС з приводу прийому українських військових біженців.

"У нас не було такої кризи з Другої світової війни... тому, звичайно, це виклик. Але найкращий спосіб справлятися з такими викликами - це співпраця в ЄС. Але нам також слід співпрацювати і з третіми країнами, які готові стати частиною рішення і прийняти українських біженців – Канадою, США і Великою Британією", - зазначила єврокомісар.

Вона додала, що Росії не вдасться посварити країни ЄС через міграційну кризу, викликану війною РФ проти України.

"Путін розчарований, тому що думав, що міграція може посварити нас, але ми показали єдність, якої ніколи раніше не існувало. Нам вдалося запустити Директиву про тимчасовий захист, яка ніколи не використовувалася за 20 років. Ми прийняли одноголосне рішення з міністрами внутрішніх справ протягом кілька днів, щоб виконати його", - зазначила Йогансон.

Як повідомляв УНІАН, до країн-членів Європейського Союзу вже прибуло 3,3 мільйона українських біженців, що рятуються від війни президента Російської Федерації Володимира Путіна проти України. У самій Україні майже подвоїлася кількість внутрішньо переміщених осіб, і тому ймовірно число біженців з України збільшиться.

Вас також можуть зацікавити новини: