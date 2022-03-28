Він закликає зберегти Україну та свободу в усьому світі, адже "саме проти свободи Росія бореться в цій війні".

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що зараз всі тільки й думають, що робити, якщо Росія піде далі в Європу.

Про це він сказав у відеоролику, оприлюдненому в Telegram-каналі глави держави.

Зазначається, що під час благодійного телемарафону Save Ukraine - #StopWar президент наголосив, що ми б'ємося на війні, якої не хотіли.

"Місяць тому, до цієї війни, ми жили у зовсім іншому світі... Світ був безтурботним, а зараз всі тільки й думають, що робити, якщо Росія піде далі в Європу. Я бачу, що політики бояться. Не так вже й багато тих, на кого можна покластися. Тільки на силу народів. Щоб ми всі разом могли зупинити одну людину, яка почала цю війну", - наголосив Зеленський.

Він закликав зберегти Україну та свободу в усьому світі, адже "саме проти свободи Росія бореться в цій війні". Також президент закликав надати Україні озброєння.

"Третє - більше санкцій проти Росії. На російську нафту, на російські банки, на російський транспорт. Це захист нашого спільного дому. Четверте - будьте людяними до переселенців. Їх мільйони і вони такі ж як ви. Вони зможуть повернутися додому", - сказав Зеленський.

Крім того, він закликав врятувати цивільних у заблокованих містах.

"Потрібні гуманітарні коридор, потрібні припинення вогню і повне виведення російських військ", - наголосив глава держави.

Він також підкреслив, що "одна людина в Москві" має запам'ятати, що мир - це єдиний вибір.

Нагадаємо, Зеленський упевнений, що домовленості про припинення війни мають бути із президентом РФ Володимиром Путіним, але він затягує цей процес: "Ми маємо домовитися з президентом РФ. А щоб домовитися, йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є, і прийти на зустріч до мене у будь-яку точку світу, окрім України, РФ та РБ".

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