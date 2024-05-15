Держсекретар США запевняє, що за спиною України жодних переговорів не буде.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відзначає, що дії російського диктатора Володимира Путіна демонструють прямо протилежне можливості започаткування переговорів. Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Зокрема, у держсекретаря США запитали, чи існує шанс, що Україна до кінця цього року піде на переговори для припинення війни.

"Я уявляю, якщо Путін покаже якийсь інтерес у серйозній участі у переговорах - я впевнений, що Україна відреагує на це. Але те, що кожного дня демонструє Путін, є прямо протилежним. Але фундаментально, це питання, на яке має відповісти Україна", - наголосив Блінкен. Відео дня

Він додав, що США чітко заявили, що підтримують Україну та її рішення.

"Ніколи нічого не буде про Україну без України", - сказав Блінкен.

Візит Блінкена до України

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва заявив, що російський диктатор Путін робить помилку, коли думає, що час на його боці, оскільки Україна рухається вперед і зрештою здобуде успіх.

За його словами, Україна підписує більше двосторонніх безпекових угод, нарощує оборонне виробництво та випускає більше передового озброєння, зміцнює економіку і укріплює демократію, і час на боці України.

Також Блінкен сказав, що США наближають Україну до НАТО і згодом введуть її до Альянсу. При цьому західні союзники Києва мають зробити ще один важливий крок - змусити Росію заплатити за відновлення та реконструкцію України.

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