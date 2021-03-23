У прес-службі суду пояснюють, що для допуску на засідання необхідна попередня акредитація, а список журналістів, яких пустили – близько 10 людей – затвердив слідчий суддя Соколов.

На засідання Печерського райсуду Києва, який обирає запобіжний захід ветерану АТО Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (псевдо Влад Сорда), затриманому 20 березня після акції біля Офісу президента, не допускають всіх представників ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, на засідання суду не можуть потрапити близько 10 журналістів.

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Прес-секретар суду пояснив кореспонденту УНІАН у телефонній розмові, що на засідання пустили лише тих журналістів, які надіслали про це запит. Список допущених журналістів – близько 10 людей – сформував слідчий суддя Олекій Соколов, який розглядатиме клопотання прокурорів щодо запобіжного заходу для Гранецького-Стафійчука.

Водночас прес-секретар суду не зміг послатися на норми Кримінального процесуального кодексу та закону "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якими обмежено доступ журналістів. У прес-службі суду пояснюють це карантинними обмеженнями.

Слід зазначити, що цей список нікому з інших журналістів не показують, водночас охоронці запевняють, що його не існує, хоча кореспондент УНІАН бачив його на власні очі.

Що трапилось

20 березня біля будівлі Офісу президента на Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка з нагоди дня його народження.

Протестувальники закликали до справедливості щодо політв'язня, палили фаєри і кидали шумові гранати. Крім цього, вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі.

Учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою, а на завершення встановили біля входу салютну установку і влаштували канонаду під вигуки: "З днем народження, Сергію!".

За попередніми оцінками, вартість відновлювальних робіт може становити близько 2 млн грн.

Після акції поліцейські затримали ветерана АТО Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорда), якого підозрюють у тому, що він розбив скло у дверях будівлі ОП. Йому інкримінують вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї.

Сьогодні, 23 березня, за ч. 4 ст. 296 повідомили про підозру ще одному учаснику акції, лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову.

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Автор: Дмитро Хилюк