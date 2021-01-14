Кулеба зазначив, що представники України не обговорюють з росіянами питання поступок в обмін на припинення бойових дій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що представники України не обговорюють з росіянами питання відновлення постачання води до окупованого Криму в обмін на припинення війни на Донбасі.

Про це глава МЗС написав під час спілкування з користувачами Twitter.

Міністр заперечив, що під час перемовин в рамках "нормандського формату" заради припинення війни Україна може піти на такі поступки як відновлення постачання води до окупованого Криму, закупити російську вакцину від коронавірусу "Sputnik V", погодитись на відновлення торговельних відносин тощо.

Читайте такожТериторіальна цілісність України має бути відновлена включно з Кримом - чинна голова ОБСЄ

"Такі поступки не обговорюються", - наголосив Кулеба.

Також глава МЗС оцінив останню зустріч політичних радників глав держав "нормандської четвірки", яка відбулася 12 січня у Берліні.

"Проривів не було, але атмосфера розмови була трохи кращою, ніж на попередніх зустрічах", - зазначив Кулеба.

Водопостачання Криму: суть проблеми

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинено.

Після окупації Криму Росією в 2014 році поставку води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Минулого року ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху й обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада запровадила обмеження на подачу води.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко