Там запевняють, що зацікавлені у вільному майбутньому України.

Підписання угоди з Україною свідчить про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зацікавлений у забезпеченні справді тривалого миру.

Про це під час брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, створення Інвестиційного фонду реконструкції України є першим в своєму роді економічним партнерством для відбудови та довгострокового економічного успіху країни.

Речниця підкреслила, що від цієї угоди виграє як Україна, так і США. Крім того, вона демонструє економічну зацікавленість американської сторони в забезпеченні вільного та суверенного майбутнього українців:

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"Президент Трамп від самого початку висловився чітко. Він хоче, щоб вбивства в цій жорстокій війні припинилися. Угода показує, наскільки президент зацікавлений у забезпеченні справді тривалого миру".

Угода про корисні копалини

Як повідомляв УНІАН,​ цієї ночі Україна та Сполучені Штати Америки підписали угоду про співпрацю в галузі корисних копалин, яка передбачає створення спільного фонду для залучення глобальних інвестицій у відновлення країни

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Інвестиційний фонд відбудови створюється на засадах 50/50, тому обидві сторони мають рівне право голосу.

За його словами, Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами, а також не зобов'язується віддавати гроші за попередню допомогу від США.

Нагадаємо, що спочатку Вашингтон хотів включити в угоду "борг" за надану попередньою адміністрацією військову допомогу, однак Київ відкинув це.

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав угоду "історичною", підкресливши її значення для довгострокової підтримки вільної та суверенної України.

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