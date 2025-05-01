Підписання угоди з Україною свідчить про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зацікавлений у забезпеченні справді тривалого миру.
Про це під час брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, створення Інвестиційного фонду реконструкції України є першим в своєму роді економічним партнерством для відбудови та довгострокового економічного успіху країни.
Речниця підкреслила, що від цієї угоди виграє як Україна, так і США. Крім того, вона демонструє економічну зацікавленість американської сторони в забезпеченні вільного та суверенного майбутнього українців:
"Президент Трамп від самого початку висловився чітко. Він хоче, щоб вбивства в цій жорстокій війні припинилися. Угода показує, наскільки президент зацікавлений у забезпеченні справді тривалого миру".
Угода про корисні копалини
Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Україна та Сполучені Штати Америки підписали угоду про співпрацю в галузі корисних копалин, яка передбачає створення спільного фонду для залучення глобальних інвестицій у відновлення країни
Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Інвестиційний фонд відбудови створюється на засадах 50/50, тому обидві сторони мають рівне право голосу.
За його словами, Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами, а також не зобов'язується віддавати гроші за попередню допомогу від США.
Нагадаємо, що спочатку Вашингтон хотів включити в угоду "борг" за надану попередньою адміністрацією військову допомогу, однак Київ відкинув це.
Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав угоду "історичною", підкресливши її значення для довгострокової підтримки вільної та суверенної України.